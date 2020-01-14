Гулявцев о матче с «Ак Барсом»: «К ребятам претензий нет, они пластались, отдавались игре»

Главный тренер «Амура» Александр Гулявцев прокомментировал поражение в матче с «Ак Барсом» (2:3 Б). «Одними из ключевых моментов стали розыгрыши большинства пять на три, где не забили ни мы, ни «Ак Барс».