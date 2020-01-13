«Монако» с Головиным прервали в гостях победную серию «ПСЖ»

«Монако» с Головиным в старте потрепали «ПСЖ» нервы на «Парк де Пренс». И не просто потрепали. Роберт Морено добился значимого результата в первом матче у руля монегасков в Лиге 1.