Кудряшов договорился о контракте на 1,5 года с «Антальяспором»

Бывший защитник «Сочи» Фёдор Кудряшов может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге. 32-летний россиянин согласовал контракт на 1,5 года с клубом «Антальяспор», сообщает Ntvspor.net.