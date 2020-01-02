НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуемКудряшов договорился о контракте на 1,5 года с «Антальяспором»В FIS опасаются инцидентов на финальном этапе «Тур де Ски»Норвежский лыжник Клэбо отреагировал на приглашение на водку от БольшуноваФранцузская фигуристка попалась на кокаине. На чемпионате Европы она заняла 5-е место«Милан» презентовал Златана ИбрагимовичаКудряшов договорился о контракте на 1,5 года с «Антальяспором»Бывший защитник «Сочи» Фёдор Кудряшов может продолжить карьеру в турецкой Суперлиге. 32-летний россиянин согласовал контракт на 1,5 года с клубом «Антальяспор», сообщает Ntvspor.net.рекламаСоперником сборной России по полуфиналу МЧМ станет Финляндия или ШвецияНа молодежном чемпионате мира по хоккею, проходящем в Чехии, определились три полуфиналиста из четырех.«Ливерпуль» дома переиграл «Шеффилд», одержав 11-ю победу подряд в чемпионатеЛиверпуль одержал домашнюю победу над Шеффилд Юнайтед в матче 21-го тура АПЛ со счетом 2:0. Голы забили Мохамед Салах (4-я минута) и Садио Мане (64-я).Василевский признан лучшим игроком матча, Дадонов сделал дубль, Панарин стал третьей звездой декабря. Обзор дня НХЛНа счету Никиты Кучерова победная шайба. Василевский зажег в Монреале Кэри Прайс дважды за неделю проигрывал российским вратарям.Фернандо возвращается в Спартак из КитаяБразильский полузащитник Фернандо вскоре вернется в Спартак из аренды. Напомним, летом опорный полузащитник Спартака Фернандо перебрался в китайский Бэйцзин Гоань.Жардим объяснил свою отставку из «Монако»Бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим рассказал о причинах своей отставки из французского клуба. — Инициатором моего ухода стал генеральный директор клуба Олег Петров.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииВальядолид— : —ЛеганесНачало в 13:00Чемпионат ИспанииСевилья— : —Атлетик БильбаоНачало в 15:00Кубок Франции1/32 ФиналаБордо— : —Ле-МанНачало в 14:55Весь футболрекламаВ департаменте расследований WADA выявлен недостаток ресурсовНезависимый аудит деятельности департамента расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA), выявил острую нехватку ресурсов и необходимость пополнить штат сотрудников, сообщает Insidethegames.НХЛ. Записи матчейВашингтон — Оттава Яндекс.Эфир Питтсбург — Флорида Яндекс.Эфир Даллас — Детройт Яндекс.Эфир 02:45:00Вегас — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:38:30Ванкувер — Чикаго Яндекс.Эфир 02:50:10Колорадо — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:29:30Аризона — Анахайм Яндекс.Эфир 02:30:45Виннипег — Торонто Яндекс.Эфир 02:35:20Оттава — Флорида Яндекс.Эфир 02:37:00Монреаль — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:42:30Питтсбург — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:50Баффало — Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:41:20Нью-Йорк Айлендерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:29:35Бостон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:51Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:30:52Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:40:35Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир 02:46:03Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:41:39Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир 02:34:51Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:51:36Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир 02:36:28Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 03:52:08Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир 04:00:00Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир 02:43:03Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир 02:42:46Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир 02:45:50Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир 02:38:03Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:37:16Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:43:37Аризона — Даллас Яндекс.Эфир 02:30:36Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир 02:48:28Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир 02:37:23Бостон — Баффало Яндекс.Эфир 02:36:25Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:49:22Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир 02:39:57Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:38:32Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир