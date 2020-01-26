Уэйн Гретцки считает, что у Ови есть «реальный шанс» побить его рекорд по голам

После того как Алекс Овечкин забил на прошлой неделе восемь голов в трех встречах, Том Гулитти с официального сайта НХЛ поговорил с Уэйном Гретцки по поводу его мыслей о том, насколько в безопасности находится его рекорд по заброшенным шайбам, - пишет Russian Machine Never Breaks.