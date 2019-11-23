Лига Европы. «Астана» одержала волевую победу над «Манчестер Юнайтед»

Ласицкене исключили из состава участниц турнира в Глазго

Российскую спортсменку Марию Ласицкене вычеркнули из списка участниц турнира в Глазго. Организаторы объяснили это тем, что она не сможет вовремя получить нейтральный статус для участия в соревнованиях.