Независимые эксперты нашли следы изменения базы данных московской лаборатории в США

Независимые эксперты из России считают, что данные базы московской лаборатории менялись бывшим директором Григорием Родченковым и его коллегами, которые бежали в США после допингового скандала, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет российских экспертов.