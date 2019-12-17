Сборная России мучилась на глазах у 70 тысяч, но дожала финнов. У Кудашова первая чистая победа

Вот уже второй год подряд Кубок Первого канала делится на два этапа: московский и питерский. В Северной столице предусмотрен всего один матч, зато какой!