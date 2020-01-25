Гретцки считает, что Овечкин может стать лучшим снайпером в истории НХЛ

Лучший бомбардир и снайпер в истории НХЛ канадец Уэйн Гретцки считает, что российскому форварду "Вашингтона" Александру Овечкину по силам опередить его по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах.