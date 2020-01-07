Журналист Егоров: «Рубин» нацелился на Комличенко

Журналист Сергей Егоров рассказал о том, что казанский клуб заинтересован в услугах нападающего Николая Комличенко. По информации Егорова, «Рубин» уже направил запрос в «Младу-Болеслав».