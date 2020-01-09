Олимпийский чемпион сравнил жизнь в России и Канаде

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков сравнил жизнь в России и Канаде. Его слова приводит РИА Новости. «Канада для меня — это Россия наоборот.