Овечкин – о санкциях ВАДА: «До Олимпиады есть время. Нужно разобраться, что делать»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин высказался по поводу отстранения российских спортсменов от выступления в международных соревнованиях на четыре года. «Я узнал об этом только что.