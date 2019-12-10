Овечкин дождался любимого партнера и наконец-то забил. Его «Вашингтон» был унижен аутсайдером

До начала матча между «Вашингтоном» и «Коламбусом» была разница в 23 очка. Одна команда — лидер Востока, другая — один из аутсайдеров на 13-й строчке.