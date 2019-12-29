НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем«Рейнджерс» победил в гостях «Селтик» впервые за девять летМедведева выступила с показательным номером под песню Билли АйлишЧемпионы мира по легкой атлетике потребовали от ВФЛА разъяснений, что сделано для устранения нарушенийУльяна Кайшева победила в спринте на этапе Кубка России в ИжевскеОвечкин в матче с «Каролиной» забросил 24-ю шайбу в сезоне«Рейнджерс» победил в гостях «Селтик» впервые за девять летВ чемпионате Шотландии прошло главное дерби страны — «Селтик» принимал «Рейнджерс».рекламаИнцидент с российским гимном: Жуков считает, что капитан канадской молодежки растерялсяПочетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков высказался по поводу поступка капитана молодежной канадской сборной, не снявшего шлем во время исполнения гимна России.Видео глубокого нокаута от Емельяненко в поединке с Куинтоном Джексоном в ЯпонииУ 43-летнего Емельяненко 39 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.«Челси» в концовке матча вырвал победу у «Арсенала», забив дважды за четыре минутыВ составе хозяев поля голом отметился Пьер-Эмерик Обамеянг (13-я минута), у гостей отличился Жоржиньо (83) и Тэмми Абрахам (87).Официально: Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе Холанда из «Зальцбурга»Как сообщает официальный сайт «шмелей», норвежец присоединится к коллективу Люсьена Фавра третьего января и отправится на тренировочный сбор в Испанию на следующий день.Эксперт: бронза в «Тур де Ски» – только начало для НепряевойБронзовая медаль в спринте в рамках многодневки "Тур де Ски" – это только начало для российской лыжницы Натальи Непряевой, сказал РИА Новости член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.ФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииАрсенал1 : 2ЧелсиЗавершёнЧемпионат АнглииЛиверпуль— : —ВулверхэмптонНачало в 11:30Чемпионат АнглииМанчестер Сити— : —Шеффилд ЮнайтедНачало в 13:00Чемпионат ТурцииРизеспор1 : 1ФенербахчеИдёт 1-й таймЧемпионат ТурцииСивасспор1 : 0ГезтепеЗавершёнЕще 2Чемпионшип АнглииХаддерсфилд Таун1 : 1БлэкбернИдёт 2-й таймЧемпионшип АнглииКуинз Парк Рейнджерс1 : 1Халл СитиИдёт 2-й таймЕще 9Первая лига АнглииФлитвуд Таун0 : 0Бристоль РоверсИдёт 2-й таймЕще 10Весь футболрекламаЮрлова-Перхт лишилась голоса перед «Рождественской гонкой»Екатерина Юрлова-Перхт лишилась голоса перед «Рождественской гонкой». Во время интервью с корреспондентом «Матч ТВ» Ильей Трифановым биатлонистка только кивала, прибегала к активной мимике и жестам.НХЛ. Записи матчейНью-Йорк Рейнджерс – Колорадо Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш Яндекс.Эфир Каролина – Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Вашингтон – Сан-Хосе Яндекс.Эфир Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон – Эдмонтон Яндекс.Эфир Каролина – Вашингтон Яндекс.Эфир Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020 Яндекс.Эфир Лос-Анджелес — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Сент-Луис Яндекс.Эфир Калгари — Чикаго Яндекс.Эфир Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Колорадо — Виннипег Яндекс.Эфир Детройт — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Каролина — Монреаль Яндекс.Эфир Баффало — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Коламбус — Флорида Яндекс.Эфир Миннесота — Торонто Яндекс.Эфир Вегас — Анахайм Яндекс.Эфир Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Бостон Яндекс.Эфир Питтсбург — Оттава Яндекс.Эфир Калгари — Ванкувер Яндекс.Эфир Анахайм — Филадельфия Яндекс.Эфир Аризона — Даллас Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Детройт Яндекс.Эфир Флорида — Монреаль Яндекс.Эфир Бостон — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Коламбус — Чикаго Яндекс.Эфир Оттава — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Сент-Луис — Виннипег Яндекс.Эфир 02:31:14Сан-Хосе — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:32:00Ванкувер — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:38:16Вегас — Аризона Яндекс.Эфир 02:40:14Флорида — Детройт Яндекс.Эфир 02:43:11Питтсбург — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:53:11Даллас — Колорадо Яндекс.Эфир 02:52:10Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:51:48Тампа-Бэй — Монреаль Яндекс.Эфир 02:43:27Каролина — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:28:37Сан-Хосе — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир 02:26:51Анахайм — Вегас Яндекс.Эфир 02:34:12Эдмонтон — Калгари Яндекс.Эфир 02:39:30Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:44:25Колорадо — Миннесота Яндекс.Эфир 02:39:23Нэшвилл — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:37:45Виннипег — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:48:14Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир 02:32:14Баффало — Бостон Яндекс.Эфир 02:43:49Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина Яндекс.Эфир 02:47:28Нью-Джерси — Торонто Яндекс.Эфир