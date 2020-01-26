Новости, 26.01.2020, 11:00. Полный выпуск

- Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате Европы. В женском одиночном катании золотую медаль завоевала Алёна Косторная. «Серебро» и «бронза» - у Анны Щербаковой и Александры Трусовой.