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Биатлон. Владимир Драчев рассказал о медальном плане на Чемпионат мира

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев озвучил цели, стоящие перед сборной на Чемпионате мира в Антхольце. Функционер считает, что россиянам по силам завоевать три медали.
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РФС отменил победу Прядкина: за три месяца лиге нужно провести новые выборы, а до июля – причесать устав

Это война. От невозмутимости вечера пятницы ничего не осталось: РФС отменил победу Прядкина на выборах президента РПЛ, признав ее неправомерной. Ниже – все, что нужно знать про главный сюжет недели.