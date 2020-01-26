РФС отменил победу Прядкина: за три месяца лиге нужно провести новые выборы, а до июля – причесать устав

Это война. От невозмутимости вечера пятницы ничего не осталось: РФС отменил победу Прядкина на выборах президента РПЛ, признав ее неправомерной. Ниже – все, что нужно знать про главный сюжет недели.