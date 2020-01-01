Черышев остался в запасе «Валенсии» на матч с «Реалом»

Мадридский «Реал» и «Валенсия» назвали стартовые составы на полуфинальный матч Суперкубка Испании. Полузащитник «летучих мышей» и сборной России Денис Черышев остался в запасе хозяев.