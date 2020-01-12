Агент назвал чушью сообщения о проблемах с кокаином у Игнатьева

У Ивана Игнатьева не было проблем с кокаином, а все слухи об этом чушь, заявил представитель нападающего казанского «Рубина» Алан Агузаров, передает «Чемпионат».