Россия отдала Канаде победу в финале МЧМ

Сборная России уступила Канаде в финале молодежного чемпионата мира со счетом 3:4. Наша «молодежка» не знает побед на МЧМ с 2011 года, когда она в драматичном финале обыграла сборную «Кленовых листьев» в Баффало.