Ибрагимович: в 38 лет у меня было больше предложений, чем в 28

Шведский форвард Златан Ибрагимович прокомментировал свое возвращение в итальянский "Милан", передает Football Italia. По словам футболиста, он осознает, какие ожидания у фанатов к нему.