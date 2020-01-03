Энтони Джошуа рассказал, что будет делать, если от него потребуют освободить один из чемпионских титулов

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа утверждает, что его не особо волнует угроза потери одного из титулов.