Устюгов победил в масс-старте свободным стилем в гонке «Тур де Ски»

Двукратный чемпион мира по лыжным видам спорта Сергей Устюгов одержал победу в масс-старте свободным стилем в гонке «Тур де Ски», которая сейчас проходит в швейцарском Ленцерхаде.