ПСЖ вновь забил много в ворота Монако, но в этот раз победил

Парижане смогли одержать 16-ю победу в чемпионате Франции. Всего три дня назад эти команды встречались в рамках 20-го тура чемпионата Франции, а сегодня играли в рамках перенесенного 15-го тура.