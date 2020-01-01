Биатлон. Резцова, Поршнева, Миронова и Куклина примут участие в эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе

В субботу, 11 января, на четвертом этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия) состоится женская эстафета. Тренерский штаб сборной России определился с составом команды на командную гонку.