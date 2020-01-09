ЦСКА объявил о первом новичке: кто он? Забивал пачками в Белоруссии, его раскрыл знакомый Гончаренко

ЦСКА объявил о первом зимнем трансфере — это белорусский нападающий Илья Шкурин. Контракт с лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии рассчитан на четыре с половиной года.