НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеБиатлонКиберспортрекламаРекомендуем«Атлетико» оставил «Барселону» без финала Суперкубка ИспанииWADA направило уведомление в CAS по делу о споре с РУСАДАНачали за упокой. Разгонятся ли наши девушки к эстафете?Большунов останется лидером лыжного Кубка мира. Клебо заболелЭкс-нападающий «Ювентуса» Фабрицио Микколи приговорён к 3,5 годам тюрьмы«Атлетико» оставил «Барселону» без финала Суперкубка ИспанииМадридский "Атлетико" завоевал место в финале Суперкубка Испании по футболу. В полуфинальном поединке клуб из испанской столицы одержал верх над "Барселоной".рекламаРоссия - Аргентина: где и когда смотреть трансляцию 1/4 финала Кубка ATPСборная России по теннису очень уверенно заняла 1-е место в группе на Кубке ATP и в 1/4 финала сыграет с Аргентиной.Роман Бабаев: «ЦСКА не единственный клуб, который делал предложение по Шкурину»Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал трансфер нападающего Ильи Шкурина. — Хороший трансфер по соотношению цены и качества.Кашшаи назначен главой департамента судейства РФСНовым руководителем департамента судейства Российского футбольного союза назначен бывший венгерский арбитр Виктор Кашшаи. Ранее в данной должности находился Александр Егоров.Начался матч между «Ак Барсом» и «Торпедо»Первый матч на выезде автозаводцы проведут с одной из сильнейших команд КХЛ. Игра на чужом льду не самая сильная сторона "Торпедо".Джордан Ларссон: «Рад шансу оказаться в сборной. Благодарен, что „Спартак“ отпустил меня»Нападающий сборной Швеции Джордан Ларссон прокомментировал свое участие в товарищеском матче против команды Молдавии (1:0). Игрок «Спартака» стал автором единственного гола.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраТоварищеские матчиШвеция1 : 0МолдоваЗавершёнКубок Италии1/8 ФиналаТорино1 : 15 : 3 ПДженоаПобеда по пенальтиСуперкубок ИспанииПолуфиналБарселона2 : 3АтлетикоЗавершёнВесь футболрекламаСостояние российской фигуристки, упавшей на репетиции открытия юношеских ОИ, стабильноеСостояние российской фигуристки, упавшей с 4-метровой высоты на открытии юношеских Олимпийских игры оценивается как стабильное. Об этом рассказал президент МОК Томас Бах.НХЛ. Записи матчейСент-Луис — Анахайм Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Монреаль — Калгари Яндекс.Эфир Вашингтон — Каролина Яндекс.Эфир Филадельфия — Бостон Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Флорида — Торонто Яндекс.Эфир Аризона — Питтсбург Яндекс.Эфир Детройт — Баффало Яндекс.Эфир Миннесота — Ванкувер Яндекс.Эфир Виннипег — Нэшвилл Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Даллас Яндекс.Эфир Калгари — Эдмонтон Яндекс.Эфир Вегас — Коламбус Яндекс.Эфир Чикаго — Анахайм Яндекс.Эфир Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Оттава — Монреаль Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Бостон Яндекс.Эфир Филадельфия — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир Каролина — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Баффало — Ванкувер Яндекс.Эфир Колорадо — Питтсбург Яндекс.Эфир Каролина — Аризона Яндекс.Эфир Детройт — Оттава Яндекс.Эфир Сан-Хосе — Коламбус Яндекс.Эфир Вегас — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Анахайм — Даллас Яндекс.Эфир Калгари — Миннесота Яндекс.Эфир Чикаго — Нэшвилл Яндекс.Эфир Сент-Луис — Баффало Яндекс.Эфир Монреаль — Эдмонтон Яндекс.Эфир Бостон — Виннипег Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Флорида — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:41:30Лос-Анджелес — Даллас Яндекс.Эфир 02:46:30Торонто — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:15Филадельфия — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:36:30Вегас — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:30:40Анахайм — Коламбус Яндекс.Эфир 02:34:10Чикаго — Калгари Яндекс.Эфир 02:48:35Нэшвилл — Бостон Яндекс.Эфир 02:36:05Сент-Луис — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:38:00Детройт — Монреаль Яндекс.Эфир 02:38:30Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:46:20Тампа-Бэй — Ванкувер Яндекс.Эфир 02:47:00Флорида — Аризона Яндекс.Эфир 02:48:05Каролина — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:25:43Лос-Анджелес — Коламбус Яндекс.Эфир 02:38:02Монреаль — Виннипег Яндекс.Эфир 02:43:51Торонто — Эдмонтон Яндекс.Эфир 03:04:20Анахайм — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:27:05Чикаго — Детройт Яндекс.Эфир 02:57:30Миннесота — Калгари Яндекс.Эфир 02:43:20Лос-Анджелес — Нэшвилл Яндекс.Эфир 02:41:30Аризона — Филадельфия Яндекс.Эфир 02:50:20Монреаль — Питтсбург Яндекс.Эфир 02:32:00Торонто — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:41:00Оттава — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:43:30Нью-Джерси — Колорадо Яндекс.Эфир 02:51:05Вегас — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:44:00Миннесота — Виннипег Яндекс.Эфир 02:37:40Коламбус — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:32:00Баффало — Флорида Яндекс.Эфир