«Тоттенхэм» – «Ливерпуль». 11.01.2020. Прогноз и ставки на матч

Центральный матч 22-го тура пройдёт в Лондоне, где сойдутся «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». В центре внимания будут Жозе Моуринью и Юрген Клопп, у которых давние счёты друг с другом.