«Динамо» грозит трансферный запрет из-за дела Рауша

НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейБаскетболТеннисАвтоспортЕдиноборстваВолейболФигурное катаниеКиберспортрекламаРекомендуем«Динамо» грозит трансферный запрет из-за дела РаушаМОК осудил манипуляции с данными московской лабораторииЕмельяненко оценил шансы Хабиба на победу над МейвезеромОвечкин объяснил, зачем воспользовался паяльной лампой во время матчаДико болит спина: упавшая с высоты гимнастка рассказала о самочувствии«Динамо» грозит трансферный запрет из-за дела РаушаКомпания Golden Toys LLP, представлявшая интересы защитника «Динамо» Константина Рауша, будет опротестовывать в Российском футбольном союзе (РФС), а возможно, и в Спортивном арбитражном суде (CAS) ноябрьское решение Арбитражного суда (АС) Москвы.рекламаСиртаки для Слуцкого: российского тренера приглашают в ГрециюРоссийский тренер Леонид Слуцкий в ближайшее время может отправиться в Грецию. 48-летний специалист по ходу переговоров в Амстердаме получил предложение от футбольного клуба АЕК.Усачева идет второй после короткой программы в финале Гран-при, Синицына — третьяРоссийская фигуристка Дарья Усачева занимает второе место после короткой программы в финале Гран-при среди юниоров. Спортсменка получила за свое выступление 70,15 балла.Украинская биатлонистка Джима рассказала, как опередила всех россиянокБиатлонистка сборной Украины рада, что теперь тренируется с россиянкой Ольгой Подчуфаровой.Баззер Джеймса принес ЦСКА победу над «Жальгирисом» в овертаймеМосковский ЦСКА на своем паркете в овертайме обыграл «Жальгирис» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счетом 85:82.Главные зимние трансферы, которые мы ждем, и самые жесткие стыки в женском гандболе. Лучшие тексты 5 декабряА также интервью с Кубка мира по биатлону, исследование по игрокам РПЛ в арендах и феномен Овечкина. САНЧО, ЭРИКСЕН, КАВАНИ, ХОЛАНН. РАСКЛАДЫ ПО 10 ГЛАВНЫМ ИСТОРИЯМ ЯНВАРСКОГО ТРАНСФЕРНОГО ОКНАФутболХоккейБаскетболВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииШеффилд Юнайтед0 : 1Ньюкасл ЮнайтедИдёт 2-й таймЧемпионат АнглииАрсенал0 : 1Брайтон-энд-Хоув АльбионИдёт 1-й таймКубок Италии1/16 ФиналаКальяри1 : 0СампдорияПерерывКубок Италии1/16 ФиналаПарма2 : 1ФрозинонеЗавершёнКубок Турции1/16 ФиналаКыркларелиспор2 : 1Газиантеп ББЗавершёнКубок Турции1/16 ФиналаКайсериспор3 : 2МанисаЗавершёнКубок Турции1/16 ФиналаАлтынорду3 : 5ДенизлиспорЗавершёнКубок Турции1/16 ФиналаРизеспор3 : 2СамсунспорЗавершёнЕще 1Весь футболрекламаКолесников о золоте ЧЕ: терять голову от этих результатов нельзяРекордсмен мира по плаванию Климент Колесников заявил РИА Новости, что относится спокойно к результатам, показанным на старте чемпионата Европы по плаванию на короткой воде.НХЛ. Записи матчейКалгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир Калгари — Баффало Яндекс.Эфир Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:40Анахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингз Яндекс.Эфир 02:30:00Чикаго – Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:32:10Детройт – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:30:00Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас Яндекс.Эфир 02:40:37Баффало – Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:35:59Ванкувер – Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:06Бостон – Монреаль Яндекс.Эфир 02:46:55Миннесота Уайлд – Даллас Старз Яндекс.Эфир