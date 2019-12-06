«Динамо» грозит трансферный запрет из-за дела Рауша

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Записи матчейКолорадо — Калгари Яндекс.Эфир Оттава — Бостон Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Вашингтон — Коламбус Яндекс.Эфир Эдмонтон — Баффало Яндекс.Эфир Чикаго — Аризона Яндекс.Эфир Вегас — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир Флорида — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Виннипег — Анахайм Яндекс.Эфир Калгари — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Даллас — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир Нэшвилл — Нью-Джерси Яндекс.Эфир Бостон — Колорадо Яндекс.Эфир Каролина — Миннесота Яндекс.Эфир Детройт — Питтсбург Яндекс.Эфир Тампа-Бэй — Сан-Хосе Яндекс.Эфир Сент-Луис — Торонто Яндекс.Эфир Флорида — Коламбус Яндекс.Эфир Ванкувер — Баффало Яндекс.Эфир Филадельфия — Оттава Яндекс.Эфир Анахайм — Вашингтон Яндекс.Эфир Эдмонтон — Лос-Анджелес Яндекс.Эфир Нью-Джерси — Чикаго Яндекс.Эфир Питтсбург — Аризона Яндекс.Эфир Нью-Йорк Рейнджерс — Монреаль Яндекс.Эфир 02:41:36Калгари — Баффало Яндекс.Эфир 02:47:19Даллас — Виннипег Яндекс.Эфир 02:36:37Коламбус — Нью-Йорк Рейнджерс Яндекс.Эфир 02:39:11Бостон — Чикаго Яндекс.Эфир 02:41:59Нью-Йорк Айлендерс — Вегас Яндекс.Эфир 02:39:11Филадельфия — Аризона Яндекс.Эфир 02:53:42Каролина — Сан-Хосе Яндекс.Эфир 02:46:46Монреаль — Колорадо Яндекс.Эфир 02:33:44Тампа-Бэй — Миннесота Яндекс.Эфир 02:38:28Лос-Анджелес — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:40:48Эдмонтон — Оттава Яндекс.Эфир 02:35:09Питтсбург — Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:38:36Торонто — Колорадо Яндекс.Эфир 02:27:00Сан-Хосе — Вашингтон Яндекс.Эфир 02:51:00Ванкувер — Оттава Яндекс.Эфир 02:46:19Виннипег — Даллас Яндекс.Эфир 02:51:12Нэшвилл — Тампа-Бэй Яндекс.Эфир 02:27:09Филадельфия — Торонто Яндекс.Эфир 02:40:10Нью-Джерси — Вегас Яндекс.Эфир 02:59:45Монреаль — Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:34:32Флорида — Миннесота Яндекс.Эфир 02:30:09Коламбус — Аризона Яндекс.Эфир 02:37:44Бостон — Каролина Яндекс.Эфир 02:37:40Анахайм Дакс – Лос-Анджелес Кингз Яндекс.Эфир 02:30:00Чикаго – Сент-Луис Яндекс.Эфир 02:32:10Детройт – Нью-Йорк Айлендерс Яндекс.Эфир 02:30:00Нью-Йорк Рейнджерс – Вегас Яндекс.Эфир 02:40:37Баффало – Нью-Джерси Яндекс.Эфир 02:35:59Ванкувер – Эдмонтон Яндекс.Эфир 02:42:06Бостон – Монреаль Яндекс.Эфир 02:46:55Миннесота Уайлд – Даллас Старз Яндекс.Эфир Ибрагимович рассказал о своей мести Матерацци за полученную травмуЗлатан ждал мести 4 года. 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