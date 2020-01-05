Клопп об 1:0 с «Эвертоном»: «Фантастическая игра и гол скаузера – чего еще желать?»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги победы над «Эвертоном» (1:0) в рамках Кубка Англии. «Мы играли в смелый футбол. Невероятные индивидуальные выступления детей, да и взрослых.