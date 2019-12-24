Тихонов о швейцарском клубе в КХЛ: «Могли бы взять даже два. Здесь очень много хороших команд»

Нападающий «Ак Барса» Виктор Тихонов высказался перед матчем против «Салавата Юлаева» в Давосе. – Чувствуете себя ветераном вынесенных матчей? – А сколько уже было?