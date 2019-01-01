Жозе Моуринью: «Тоттенхэм» допускает слишком много ошибок в обороне

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью остался недоволен игрой команды в матче против «Норвича». Мы хорошо вошли в игру и в начале матча имели несколько отличных моментов для взятия ворот.