НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуем«Манчестер Сити» дома упустил победу в матче с «Кристал Пэлас»Антидопинговое управление Великобритании не хочет отдавать анализы Мо Фары для расследования ВАДАПКР уведомил CAS о намерении вступить в спор между WADA и РУСАДАКовальчук забросил свою 7-ю шайбу в сезоне в ворота «Вегаса»Даррен Дитц: «10-12 часов учил стихотворение Пушкина»«Манчестер Сити» дома упустил победу в матче с «Кристал Пэлас»Футболисты «Манчестер Сити» в домашнем матче 23-го тура чемпионата Англии не сумели переиграть лондонский «Кристал Пэлас».рекламаХоккеист Овечкин вошел в десятку лучших снайперов НХЛ, забив 690 головХоккеист Александр Овечкин стал первым россиянином, которому удалось войти в десятку лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги. На счету спортсмена уже 690 голов.Макгрегор против Серроне: трансляция и начало бояИрландский боец Конор Макгрегор и американец Дональд «Cowboy» Серроне встретятся в бою против друг друга 18 января. Бой пройдет в американском Лас-Вегасе на арене «T-Mobile Arena».Холанд сделал хет-трик за 20 минут в своем дебютном матче за «Боруссию»Новичок дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, выйдя на замену, сумел трижды огорчить голкипера «Аугсбурга».«Россия преподнесла Канаде урок». Официальный сайт ИИХФ — о победе русских юниоров на ОлимпиадеВ стартовом матче III Зимних юношеских Олимпийских игр сборная России (игроки не старше 16 лет) обыграла команду Канады. Встреча закончилась со счетом 6:2 в пользу россиян.Большунов победил в гонке на 15 км свободным стилем на этапе КМ в ЧехииДистанцию в 15 километров свободным стилем Большунов преодолел за 33 минуты 45,0 секунды.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат АнглииУотфорд0 : 0ТоттенхэмЗавершёнЧемпионат АнглииБрайтон-энд-Хоув Альбион1 : 1Астон ВиллаЗавершёнЧемпионат АнглииАрсенал1 : 1Шеффилд ЮнайтедЗавершёнЕще 5Чемпионат ИспанииЛеванте0 : 1АлавесЗавершёнЧемпионат ИспанииРеал2 : 1СевильяЗавершёнЕще 2Чемпионат ГерманииФортуна Дюссельдорф0 : 1ВердерЗавершёнЧемпионат ГерманииКельн3 : 1ВольфсбургЗавершёнЕще 4Чемпионат ИталииЛацио5 : 1СампдорияЗавершёнЕще 2Весь футболреклама