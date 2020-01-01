Хоккеист Овечкин вошел в десятку лучших снайперов НХЛ, забив 690 голов

Хоккеист Александр Овечкин стал первым россиянином, которому удалось войти в десятку лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги. На счету спортсмена уже 690 голов.