Кузнецов забил 13-й гол в сезоне, обыграв троих. У него 35 очков в 37 матчах

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов забросил шайбу в матче чемпионата НХЛ с «Каролиной» (4:6). Россиянин отличился в большинстве, обойдя трех соперников и реализовав выход один в ноль.