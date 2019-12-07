Назван состав мужской сборной России по биатлону на эстафету в Эстерсунде

На первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде состоится мужская эстафета. В состав сборной России вошли Матвей Елисеев, Дмитрий Малышко, Эдуард Латыпов и Александр Логинов.