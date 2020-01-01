Даниил Медведев: Никто не пострадал, даже ракетка осталась целой

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал своё поведение в матче АТР Cup против аргентинца Диего Шварцмана. "Возле меня больше ничего не было, так что ударить я мог только по вышке.