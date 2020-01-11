«Реал» завоевал Суперкубок Испании, обыграв в серии пенальти футболистов «Атлетико»

Футбольный клуб «Реал» в серии пенальти обыграл «Атлетико» со счетом 4:1. Спортсмены этой команды в 11 раз завоевали Суперкубок Испании. Игра состоялась накануне, 12 января, в Саудовской Аравии.