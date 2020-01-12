Ковальчук в овертайме принес «Монреалю» победу над «Оттавой» в матче НХЛ

ТАСС, 12 января. "Монреаль" на выезде победил "Оттаву" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счетом 2:1.