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Медведев: матч с «Ред Буллом» поможет Кокорину перед арендой в «Сочи»

Участие футболиста петербургского "Зенита" Александра Кокорина в товарищеском матче с австрийским "Ред Буллом" в субботу поможет ему набрать форму и даст практику для дальнейшей игры в составе "Сочи" на правах аренды, выразил мнение в разговоре с РИА Новости генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Медведев.
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Гершкович: РФС следит, чтобы нормы регламента соблюдались

Российский футбольный союз (РФС) следит за тем, чтобы все нормы регламента соблюдались, сказал РИА Новости член исполкома РФС Михаил Гершкович, комментируя решение избирательного комитета РФС обязать Российскую премьер-лигу (РПЛ) в течение трех месяцев провести перевыборы главы организации.