НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаРекомендуемМедведев: матч с «Ред Буллом» поможет Кокорину перед арендой в «Сочи»Косторная стала лидером после короткой программы на ЧЕ по фигурному катаниюМогильный считает, что Овечкину по силам побить рекорд Гретцки по заброшенным шайбам в НХЛАндрей Василевский: «Обычный вратарь, наверное, по-другому бы ловил. Такому особо не учат»«Ак Барс» дома переиграл «Салават Юлаев»Медведев: матч с «Ред Буллом» поможет Кокорину перед арендой в «Сочи»Участие футболиста петербургского "Зенита" Александра Кокорина в товарищеском матче с австрийским "Ред Буллом" в субботу поможет ему набрать форму и даст практику для дальнейшей игры в составе "Сочи" на правах аренды, выразил мнение в разговоре с РИА Новости генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Медведев.реклама«Зенит» и «Зальцбург» забили 9 мячей на двоих на катарском сбореПетербургский «Зенит» уступил австрийскому «Зальцбургу» в товарищеском матче на тренировочном сборе в Катаре. Матч проходил в формате 3 таймов по 40 минут.Франция выиграла смешанную эстафету в Поклюке, Россия — четвертаяСборная Франции выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка мира в Поклюке. Французы показали результат 1 час 17 минут 53,3 секунды.Большунов снова устроил расправу над норвежцами. Но по российскому ТВ этого не показалиАлександр — первый! Клебо — сошел на этапе Кубка мира в Оберстдорфе Кубок мира. Скиатлон.«Салават Юлаев» обыграл «Барыс», Умарк набрал три очка"Салават Юлаев" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл казахстанский "Барыс" (5:2). Героем встречи стала первая пятерка уфимцев, поучаствовавшая в трех из пяти шайб команды.«Барселона» обменяла 19-летнего форварда Маркеса на 21-летнего хавбека «Юве» Перейру«Барселона» и «Ювентус» обменялись молодыми футболистами. В туринский клуб за 8,2 млн евро перешел 19-летний нападающий Алехандро Маркес.ФутболХоккейБаскетболБиатлонВчераСегодняЗавтраЧемпионат ИспанииВаленсия0 : 0БарселонаИдёт 1-й таймЧемпионат ИспанииЭспаньол1 : 1Атлетик БильбаоЗавершёнЧемпионат ИспанииАлавес— : —ВильярреалНачало в 12:30Еще 1Чемпионат ГерманииУнион (Берлин)1 : 0АугсбургИдёт 2-й таймЧемпионат ГерманииВольфсбург0 : 0ГертаИдёт 2-й таймЕще 4Чемпионат ИталииСПАЛ1 : 3БолоньяИдёт 2-й таймЧемпионат ИталииФиорентина— : —ДженоаНачало в 12:00Еще 1Чемпионат ФранцииМарсель— : —АнжеНачало в 11:30Еще 5Весь футболрекламаГершкович: РФС следит, чтобы нормы регламента соблюдалисьРоссийский футбольный союз (РФС) следит за тем, чтобы все нормы регламента соблюдались, сказал РИА Новости член исполкома РФС Михаил Гершкович, комментируя решение избирательного комитета РФС обязать Российскую премьер-лигу (РПЛ) в течение трех месяцев провести перевыборы главы организации.