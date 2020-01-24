Медведев: матч с «Ред Буллом» поможет Кокорину перед арендой в «Сочи»

Участие футболиста петербургского "Зенита" Александра Кокорина в товарищеском матче с австрийским "Ред Буллом" в субботу поможет ему набрать форму и даст практику для дальнейшей игры в составе "Сочи" на правах аренды, выразил мнение в разговоре с РИА Новости генеральный директор "сине-бело-голубых" Александр Медведев.