В МОК прокомментировали возможное решение CAS по РУСАДА

Решение, которое вынесет Спортивный арбитражный суд (CAS) по делу о споре между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), должно быть таким, чтобы ни у кого не осталось поводов для интерпретаций.