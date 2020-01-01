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Гол Фирмино принес «Ливерпулю» победу над «Тотенхэмом», выигрышная серия «красных» длится 12 туров

Игра 22-го тура чемпионата Англии Тоттенхэм Ливерпуль завершилась со счетом 0:1. Единственный гол на 37-й минуте забил ударом с разворота Роберто Фирмино после передачи Мохамеда Салаха.

МОК хочет добиться пересмотра допинговых дел 28 российских олимпийцев, оправданных CAS

ЛОЗАННА /Швейцария/, 10 января. / ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) хочет добиться пересмотра допинговых дел 28 российских участников Олимпиады в Сочи, которые были оправданы Спортивным арбитражным судом (CAS) в 2018 году.
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Сулейманов нокаутировал китайца локтем с разворота (Видео)

В Москве проходит турнир по смешанным единоборствам в рамках «Rebel», где Газавату Сулейманову удался невероятной красоты нокаут уже на 66-й секунде поединка - от удара локтем с разворота пострадал китаец Йибугеле: Удар был настолько сильным, точным и неожиданным, что соперник сложился и рухнул на канвас - глубочайший нокаут и шикарная победа, проигравшему здоровья.

НХЛ. Записи матчей

Сент-Луис — Анахайм
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Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Йорк Айлендерс
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Монреаль — Калгари
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Вашингтон — Каролина
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Филадельфия — Бостон
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Нью-Джерси — Тампа-Бэй
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Флорида — Торонто
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Аризона — Питтсбург
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Детройт — Баффало
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Миннесота — Ванкувер
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Виннипег — Нэшвилл
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Сан-Хосе — Даллас
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Калгари — Эдмонтон
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Вегас — Коламбус
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Чикаго — Анахайм
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Сент-Луис — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
Вашингтон — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
Оттава — Монреаль
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Нью-Йорк Айлендерс — Бостон
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Филадельфия — Тампа-Бэй
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Каролина — Лос-Анджелес
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02:43:48
Баффало — Ванкувер
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02:39:41
Колорадо — Питтсбург
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02:31:40
Каролина — Аризона
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02:55:47
Детройт — Оттава
Яндекс.Эфир
02:35:19
Сан-Хосе — Коламбус
Яндекс.Эфир
02:38:29
Вегас — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:35:35
Анахайм — Даллас
Яндекс.Эфир
02:35:12
Калгари — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:34:27
Чикаго — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
02:33:31
Сент-Луис — Баффало
Яндекс.Эфир
02:40:29
Монреаль — Эдмонтон
Яндекс.Эфир
02:41:06
Бостон — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:34:06
Тампа-Бэй — Аризона
Яндекс.Эфир
02:42:47
Нью-Йорк Рейнджерс — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
02:38:53
Флорида — Ванкувер
Яндекс.Эфир
02:41:30
Лос-Анджелес — Даллас
Яндекс.Эфир
02:46:30
Торонто — Виннипег
Яндекс.Эфир
02:37:15
Филадельфия — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:36:30
Вегас — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:30:40
Анахайм — Коламбус
Яндекс.Эфир
02:34:10
Чикаго — Калгари
Яндекс.Эфир
02:48:35
Нэшвилл — Бостон
Яндекс.Эфир
02:36:05
Сент-Луис — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
02:38:00
Детройт — Монреаль
Яндекс.Эфир
02:38:30
Нью-Джерси — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:46:20
Тампа-Бэй — Ванкувер
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02:47:00
Флорида — Аризона
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02:48:05
Каролина — Филадельфия
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В FIS рассудили Пеллегрино и Жуве, упавших в спринте и начавших выяснять отношения

Рейс-директор FIS Пьер Миньерей объяснил, почему жюри не вынесло никаких наказаний по инциденту в четвертьфинале спринта на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене между итальянцем Федерико Пеллегрино и французом Ришаром Жуве.
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