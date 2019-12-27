«Мы были в шоке. Русские украли у нас золото за 20 минут». Истории легендарного финала с Канадой

Журнал The Hockey News вспоминает финал молодежного чемпионата мира 2011 года в Баффало и поговорил с непосредственными участниками той встречи между Канадой и Россией. Канада — не непобедимая машина.