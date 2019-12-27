НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Единоборства
Волейбол
Фигурное катание
Биатлон
Киберспорт
реклама

«Это просто вызывающее поведение. Делает, что хочет». Что пишут в Америке об отказе Овечкина от Матча звезд

Североамериканская пресса с пониманием отнеслась к решению капитана «Вашингтона» Александра Овечкина пропустить Матч всех звезд, болельщики — по-разному.

«Мы были в шоке. Русские украли у нас золото за 20 минут». Истории легендарного финала с Канадой

Журнал The Hockey News вспоминает финал молодежного чемпионата мира 2011 года в Баффало и поговорил с непосредственными участниками той встречи между Канадой и Россией. Канада — не непобедимая машина.
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Вчера
Сегодня
Завтра
Чемпионат Англии
Брайтон-энд-Хоув Альбион
2 : 0
Борнмут
Завершён
Чемпионат Англии
Ньюкасл Юнайтед
 : 
Эвертон
Начало в 10:00
Чемпионат Англии
Саутгемптон
 : 
Кристал Пэлас
Начало в 10:00
Чемпионат Англии
Уотфорд
 : 
Астон Вилла
Начало в 10:00
Еще 3
Чемпионат Турции
Истанбул
2 : 0
Касымпаша
Идёт 1-й тайм
Чемпионат Турции
Трабзонспор
0 : 0
Кайсериспор
Идёт 1-й тайм
Еще 2
Чемпионат Турции. Первая лига
Бурсаспор
1 : 1
Хатайспор
Перерыв
Чемпионат Турции. Первая лига
Балыкесирспор
0 : 1
Османлыспор
Идёт 2-й тайм
Еще 2
Весь футбол
реклама

Глава РУСАДА заявил, что разбирательство с WADA может привести к ужесточению санкций

Письмо Российского антидопингового агентства (РУСАДА) к Всемирному антидопинговому агентству (WADA) о несогласии с решениями в отношении российских спортсменов может привести к ужесточению санкций, заявил глава РУСАДА Юрий Ганус.

НХЛ. Записи матчей

Нью-Йорк Рейнджерс – Колорадо
Яндекс.Эфир
Нью-Йорк Айлендерс – Колорадо Эвеланш
Яндекс.Эфир
Каролина – Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
Вашингтон – Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
Ванкувер – Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
Бостон – Эдмонтон
Яндекс.Эфир
Каролина – Вашингтон
Яндекс.Эфир
Калгари – Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
Даллас – Нэшвилл. Зимняя Классика 2020
Яндекс.Эфир
Лос-Анджелес — Филадельфия
Яндекс.Эфир
Аризона — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
Калгари — Чикаго
Яндекс.Эфир
Эдмонтон — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
Колорадо — Виннипег
Яндекс.Эфир
Детройт — Сан-Хосе
Яндекс.Эфир
Каролина — Монреаль
Яндекс.Эфир
Баффало — Тампа-Бэй
Яндекс.Эфир
Коламбус — Флорида
Яндекс.Эфир
Миннесота — Торонто
Яндекс.Эфир
Вегас — Анахайм
Яндекс.Эфир
Вашингтон - Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
Нью-Джерси — Бостон
Яндекс.Эфир
Питтсбург — Оттава
Яндекс.Эфир
Калгари — Ванкувер
Яндекс.Эфир
Анахайм — Филадельфия
Яндекс.Эфир
Аризона — Даллас
Яндекс.Эфир
Тампа-Бэй — Детройт
Яндекс.Эфир
Флорида — Монреаль
Яндекс.Эфир
Бостон — Баффало
Яндекс.Эфир
Миннесота — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
Коламбус — Чикаго
Яндекс.Эфир
Оттава — Нью-Джерси
Яндекс.Эфир
Сент-Луис — Виннипег
Яндекс.Эфир
Сан-Хосе — Филадельфия
Яндекс.Эфир
Ванкувер — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
Вегас — Аризона
Яндекс.Эфир
Флорида — Детройт
Яндекс.Эфир
Питтсбург — Нэшвилл
Яндекс.Эфир
Даллас — Колорадо
Яндекс.Эфир
Торонто — Нью-Йорк Рейнджерс
Яндекс.Эфир
Тампа-Бэй — Монреаль
Яндекс.Эфир
Каролина — Вашингтон
Яндекс.Эфир
02:28:37
Сан-Хосе — Лос-Анджелес
Яндекс.Эфир
02:26:51
Анахайм — Вегас
Яндекс.Эфир
02:34:12
Эдмонтон — Калгари
Яндекс.Эфир
02:39:30
Чикаго — Нью-Йорк Айлендерс
Яндекс.Эфир
02:44:25
Колорадо — Миннесота
Яндекс.Эфир
02:39:23
Нэшвилл — Питтсбург
Яндекс.Эфир
02:37:45
Виннипег — Сент-Луис
Яндекс.Эфир
02:48:14
Вашингтон — Коламбус
Яндекс.Эфир
02:32:14
Баффало — Бостон
Яндекс.Эфир
02:43:49
Нью-Йорк Рейнджерс — Каролина
Яндекс.Эфир
02:47:28
Нью-Джерси — Торонто
Яндекс.Эфир