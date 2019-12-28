Овечкин объяснил отказ от участия в Матче всех звезд НХЛ

Российский хоккеист Александр Овечкин, который выступает за «Вашингтон Кэпиталз», объяснил свой отказ от участия в Матче всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2020 года.