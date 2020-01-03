Кучеров и Василевский обыграли «Монреаль»

"Тампа-Бэй" в гостях переиграла "Монреаль" - 2:1, благодаря голу Никиты Кучерова и сверхнадежной игре голкипера Андрея Василевского. В регулярном чемпионате НХЛ встречались "Монреаль" и "Тампа-Бэй".