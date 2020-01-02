«Ливерпуль» отдал 874 точных паса в игре с «Шеффилдом». В АПЛ за 16 лет больше пасовал лишь «Ман Сити»

«Ливерпуль» установил клубный рекорд по количеству точных передач в матче с «Шеффилд Юнайтед» (2:0) в 21-м туре чемпионата Англии. «Красные» отдали 970 пасов за игру.