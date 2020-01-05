«Ливерпуль» — «Эвертон»: котировки букмекеров на матч Кубка Англии

5 января «Ливерпуль» сыграет с «Эвертоном» в матче Кубка Англии, который пройдет на стадионе «Энфилд» и начнется в 19:01. Букмекеры рассказали, у кого из соперников больше шансов на успех.