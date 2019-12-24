«Динамо» проявляет интерес к футболисту сборной Словакии

Сообщается, что «Динамо» проявляет интерес к нападающему сборной Словакии и "Жилины" Роберту Боженику.20-летний нападающий провёл 16 матчей в этом сезоне чемпионата Словакии и забил три гола.Ранее на игрока также претендовал другой российский клуб - ЦСКА.