WADA оставило за Россией право на проведение Евро-2020

Несмотря на исключение России из ряда ведущих мероприятий в мире спорта, за страной сохранено право на проведение матчей чемпионата Европы по футболу в следующем году и финала Лиги чемпионов в 2021-м году.