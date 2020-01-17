Слуцкий Дзюбе: Таблетки, которые тебе не помогли, закончились

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий устроил перепалку в комментариях под своим постом в Инстаграм с капитаном сборной России Артемом Дзюбой и недавно вышедшим из тюрьмы Александром Кокориным.