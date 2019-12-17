Бога: в «Челси» я не был хуже Азара, Педро и Виллиана

Полузащитник «Сассуоло» Жереми Бога рассказал о периоде выступления за лондонский «Челси». «Приехал в «Челси» в 12-летнем возрасте. Их скауты заметили меня в небольшом марсельском клубе.